Germania: Scholz, aumenteremo spese difesa a 2 per cento Pil in maniera permanente

- La Germania aumenterà le spese per la difesa “in maniera permanente” al 2 per cento del Pil, come previsto dall'obiettivo stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto oggi al Bundestag. L'intervento è stato intitolato “Un anno dalla svolta epocale”, termine impiegato dallo stesso capo del governo tedesco nel discorso che pronunciò al parlamento federale il 27 febbraio del 2022. In questo modo, Scholz descrisse allora la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Nella stessa occasione, il cancelliere annunciò che, a seguito del conflitto, il suo esecutivo avrebbe istituito un fondo speciale da 100 miliardi di euro per le Forze armate tedesche (Bundeswehr). Alo stesso tempo, Scholz assunse l'impegno di aumentare le spese militari della Germania al 2 per cento del Pil. “La promessa che ho fatto il 27 febbraio è ancora valida”, ha scandito oggi il cancelliere nell'aula del Bundestag. Il capo del governo federale ha poi respinto le critiche secondo cui il fondo speciale per la Bundeswehr viene speso troppo lentamente, sottolineando come gran parte dei progetti previsti da tale strumento dovrebbero essere “sotto contratto quest'anno”. Nel 2022, secondo le statistiche della Nato, la Germania ha destianto alle spese per la difesa l'1,44 per cento del Pil. Il governo federale prevede che tale quota aumenterà all'1,6 per cento nel 2023. (Geb)