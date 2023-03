Russia: "Ria Novosti", alcune persone in ostaggio in un negozio nella regione di Brjansk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune persone sono state prese in ostaggio in un negozio nella regione russa di Brjansk. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", secondo quanto affermato dai rappresentanti dei servizi di emergenza locali. "Secondo i dati preliminari, alcune persone sono state prese in ostaggio in un negozio nel villaggio di Lubechany", ha detto uno dei rappresentanti dei servizi di emergenza, aggiungendo che le circostanze dell'incidente e l'identità dei criminali rimangono da chiarire. (Rum)