Siria: otto persone uccise in esplosione mina attribuita allo Stato islamico a Deir ez-Zor

- Otto persone sono morte e oltre 35 sono rimaste ferita in seguito all’esplosione di una mina attribuita allo Stato islamico che ha preso di mira il camion su cui viaggiavano i civili nella regione di Kabajib a ovest di Deir Ez-zor, nella Siria orientale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul territorio. I civili colpiti stavano andando alla ricerca di tartufi. Tre giorni fa, altre due mine lasciate dallo Stato islamico avevano causato la morte di 10 civili e il ferimento di altri 12 nella provincia centrale di Hama. A metà febbraio, un attacco attribuito allo Stato islamico ha ucciso 68 persone che raccoglievano tartufi nella provincia orientale di Homs. Il tartufo del deserto siriano, considerato tra i migliori al mondo, si raccoglie generalmente tra febbraio e aprile.(Lib)