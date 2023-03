Colombia: polizia conferma morte del "numero due" del Clan del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia della Colombia ha confermato la morte di Wilmar Giraldo Quiroz, il "numero due" della rete di narcotrafficanti "Clan del Golfo", conosciuto con il soprannome di "Siopas". Il corpo senza vita è stato ritrovato al margine di una strada nella provincia settentrionale di Antioquia, probabilmente lanciato da un'auto in corsa dopo aver ricevuto diversi colpi d'arma da fuoco. "Siopas", riassume la testata "W Radio", sarebbe entrato in conflitto con capi di diversi altri gruppi armati locali e stava radunando uomini per formare una nuova banda criminale ancora più a nord. Secondo l'intelligence militare, "Siopas" è caduto in una trappola tesa da "Chiquito Malo", l'altro elemento alla guida del "Clan" dopo la morte di Dario Antonio Usuga detto "Otoniel", che lo aveva invitato per "limare le diversità" e trovare un nuovo accordo. (segue) (Mec)