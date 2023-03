Covid: avv. Locati, non vogliamo vendetta, ma solo risposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho visto i camion militari il 5 marzo transitare davanti al mio studio che trasportavano le bare. Anche solo i militari che arrivavano per istituire una zona rossa che alla fine non è mai stata istituita. Da lì abbiamo iniziato ad approfondire e ci si è aperto un mondo su quello che si poteva fare e non è stato fatto. Non sono state ascoltate le richieste di chi era sul campo e vedeva che gli ospedali stavano arrivando al collasso. Dal 5 gennaio l'Oms aveva avvisato di tenersi pronti perché sarebbe arrivato il virus. Cos'è stato fatto dal 5 gennaio? Probabilmente nulla viste le conseguenze" ha sottolineato Locati. Ora la posizione dei parlamentari dovrà passare dal tribunale dei ministri. "La loro posizione dovrà passare dal tribunale dei ministri di Brescia. Se una procura come quella di Bergamo è riuscita ad iscrivere nel registro degli indagati alcune personalità lo ha fatto sulla base di indagini e documenti piuttosto importanti che verranno utilizzati nel prosieguo di questo procedimento giudiziario. Io mi auguro che sia fatta chiarezza. Non vogliamo vendetta, ma solo risposte e verità" ha concluso l'avvocato. (Com)