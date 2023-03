G20: Blinken invita il gruppo a chiedere il ritiro della Russia dall’Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mostrando il nostro sostegno per l’Ucraina, restiamo concentrati sulle grandi sfide globali. È quello che il mondo si aspetta da noi”, ha aggiunto il segretario di Stato. Blinken ha anche ricordato come la Russia debba ancora rinnovare l’Iniziativa sul grano del Mar Nero e ha invitato i colleghi a prestare attenzione alla sicurezza alimentare ed energetica, con particolare riferimento all’impatto del conflitto sui Paesi meno sviluppati. “È imperativo che il G20 si esprima a favore del rinnovo e dell’estensione dell’iniziativa per rafforzare la sicurezza alimentare a beneficio dei più vulnerabili”, ha concluso Blinken. (Inn)