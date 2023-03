G20: ministro Esteri britannico, riunione a Nuova Delhi mira a costruire relazioni vantaggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha incontrato il suo omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Nuova Delhi, dove è arrivato per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20. I due ministri hanno parlato di una serie di questioni, tra cui l'avvio del programma per giovani professionisti e della roadmap 2030 India-Regno Unito, mirante a rafforzare le relazioni delle due nazioni in settori come difesa e sicurezza, commercio e investimenti. Il G20 ha per Cleverly un chiaro obiettivo, quello di "costruire amicizie che funzionino per il Regno Unito e per i nostri partner" con relazioni che "devono essere reciprocamente vantaggiose", ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Rel)