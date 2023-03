Romania: ministro Energia, dobbiamo investire in tutte le fonti a basse emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania deve investire in tutte le fonti energetiche a basse emissioni, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello europeo, ma anche di indipendenza energetica. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Energia, Virgil Popescu, che questi giorni partecipa ai lavori della quarta riunione ministeriale del Partenariato per la cooperazione transatlantica nel campo dell'energia e del clima (P-Tecc), a Zagabria, in Croazia. "La decarbonizzazione senza il nucleare non è possibile" e la sostituzione delle fonti fossili "dovrà essere fatta massimizzando le potenzialità e le risorse specifiche di ciascun Paese", ha scritto Popescu. Occorre tenere conto dei benefici sociali ed economici dell'energia nucleare e di qualsiasi fonte energetica, ha aggiunto. "L'energia nucleare crea nuovi posti di lavoro e dà un grande contributo al Pil. Non sosteniamo un approccio che porti a una competizione tra fonti rinnovabili e nucleari, perché sono fonti complementari che garantiranno un mix energetico decarbonizzato fino al 2050 e assicureranno anche lo sviluppo del mercato dell'idrogeno dell'Ue al suo massimo potenziale. Ecco perché è necessaria la cooperazione internazionale per garantire la sicurezza energetica e l'indipendenza", ha sottolineato Popescu. A margine dell'evento, il ministro ha avuto un incontro bilaterale con Victor Parlicov, nuovo ministro dell'Energia della Moldova. "Abbiamo discusso della cooperazione e del supporto che forniamo nel campo dell'energia. La Romania continuerà a sostenere la Moldova e sono fiducioso che avrò una buona collaborazione con il nuovo ministro", ha scritto Popescu. (Rob)