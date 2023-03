Trasporto aereo: sindacati, sottoscritto Ccnl per piloti con attività di protezione civile e tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Associazione elicotteristica italiana (Aei), aderente al sistema Confindustriale, che rappresenta le aziende operanti nel settore della Protezione civile, Antincendio boschivo (Aib) e dell'attività Corporate a mezzo aeromobili ad ala fissa, e le sigle sindacali Fit-Cisl, Ugl Trasporto aereo e Anpac, hanno stipulato il primo Ccnl per i piloti di velivoli ad ala fissa che svolgono attività di protezione civile, servizio antincendio boschivo e tutela ambientale". Ne danno notizia in una nota le tre organizzazioni sindacali. "L'accordo – proseguono Fit-Cisl, Ugl Trasporto aereo e Anpac - che ha vigenza nel periodo che va dal primo marzo 2023-31 dicembre 2024, è il risultato di un percorso negoziale portato avanti con l'obiettivo primario di dotare questo settore specifico di una regolamentazione dei rapporti di lavoro a livello nazionale. Una normativa che, oltre ad assicurare la massima efficienza, elevati standard di sicurezza e qualità complessiva dei servizi resi, favorisca una più efficace tutela del fattore lavoro e la salvaguardia delle competenze professionali". "In tale ottica – spiega la nota – le parti si adopereranno nei confronti degli stakeholders istituzionali affinché all'interno dei capitolati di gara e contratti di appalto, anche in coerenza con le previsioni del nuovo Codice degli appalti, vengano inserite apposite clausole che impegnino le aziende appaltatrici all'applicazione del Ccnl e forme di vigilanza e controllo da parte della committenza in merito al rispetto dello stesso". "La stipula del primo Ccnl per questa categoria di lavoratori – conclude la nota – vuole rappresentare un segnale di rinnovata vitalità di un settore connotato da elevate competenze e professionalità, alto senso di responsabilità e dedizione al lavoro, e che provvede alla fornitura di servizi strategici per il Paese e per le Comunità locali, a tutela dei cittadini e del patrimonio boschivo nazionale". (Com)