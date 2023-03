Serbia-Kosovo: Borrell, Belgrado e Pristina sostengono il piano Ue per la normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia e Kosovo sostengono il piano dell’Unione europea per la normalizzazione dei loro rapporti. E’ quanto ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, annunciando una svolta nel dialogo tra Belgrado e Pristina. A Bruxelles, il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier kosovaro, Albin Kurti, si sono incontrati oggi per un colloquio assieme a Borrell e all’inviato speciale dell’Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. I due leader di Serbia e Kosovo hanno convenuto che “non sono necessarie altre discussioni” per cambiare l’accordo per la normalizzazione che l’Ue ha proposto lo scorso settembre. “Questo esprime la loro disponibilità a procedere con l’attuazione”, ha evidenziato Borrell, per il quale serviranno comunque “ulteriori negoziati” per determinare “le modalità di attuazione delle disposizioni dell’accordo”, il cui testo è stato pubblicato sul sito web del Servizio per l'azione esterna dell'Ue. (segue) (Beb)