Serbia-Kosovo: Borrell, Belgrado e Pristina sostengono il piano Ue per la normalizzazione (3)

- Commentando l’esito della giornata di oggi, il capo del governo kosovaro ha ringraziato Borrell e Lajcak e ha affermato che Vucic e lui hanno “entrambi aderito alla proposta Ue sostenuta da Germania, Francia, Italia e Stati Uniti senza cambiamenti”. “Negoziati sulla finalizzazione seguiranno presto”, ha aggiunto. Kurti ha detto di essersi offerto di siglare formalmente la proposta, ma “la Serbia non era pronta”. Su questo punto, Vucic ha dichiarato che “Kurti era arrivato con l’idea di firmare qualcosa ma ciò non è nemmeno stato discusso". "Attendo il piano di attuazione, che riguarda gli obblighi assunti in precedenza. All’inizio di qualsivoglia road map deve esserci qualcosa che vogliamo attuare: l’Associazione dei comuni serbi”, ha affermato Vucic. Il presidente serbo ha parlato di un incontro “difficile” ma ha precisato che “è importante che ci siamo parlati”. (Beb)