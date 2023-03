Kosovo-Serbia: Ue, cosa prevede l'accordo di normalizzazione dei rapporti fra Pristina e Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti contraenti, sono "impegnate a contribuire a una proficua cooperazione regionale e alla sicurezza in Europa e a superare l'eredità del passato, consapevoli che l'inviolabilità delle frontiere, il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità, e la protezione delle minoranze nazionali sono una condizione fondamentale per la pace". Inizia così l'accordo di normalizzazione fra Kosovo e Serbia proposto dall'Ue e sostenuto ieri dal primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Nel testo, le parti affermano che "svilupperanno tra loro relazioni normali e di buon vicinato sulla base della parità di diritti", riconoscendo reciprocamente "i rispettivi documenti e simboli nazionali, compresi passaporti, diplomi, targhe e timbri doganali". Fondamentale anche l'impegno a ispirarsi "agli obiettivi e ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare a quelli dell'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati, del rispetto della loro indipendenza, autonomia e integrità territoriale, del diritto all'autodeterminazione, della tutela dei diritti umani e della non discriminazione". Carta delle Nazioni Unite che viene richiamata anche in relazione alla risoluzione di controversie. (segue) (Beb)