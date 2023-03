Balcani: relazione annuale intelligence, rafforzata attenzione sulla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina ha rafforzato l’attenzione verso i Balcani occidentali, percepiti come un punto debole dell’architettura di sicurezza europea e vulnerabili ad azioni di ingerenza da parte della Russia. E’ quanto si legge nella relazione annuale dell’intelligence “Sulla politica dell’informazione per la sicurezza” presentata oggi. “Mosca si connota come rilevante fattore esterno di destabilizzazione del quadrante: con lo scopo di deteriorare la percezione dell’Unione europea e della Nato e rallentare le prospettive di integrazione euro-atlantica, e, contestualmente, alimentando le tensioni interetniche (ad esempio, in Kosovo) e sostenendo le politiche destabilizzanti di alcuni leader locali, come quello della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina)”, si legge nella relazione. L’allargamento della Ue nei Balcani occidentali, dopo il summit di Bruxelles del giugno 2022, ha realizzato dei passi in avanti attraverso l’avvio dei negoziati per l’adesione di Macedonia del Nord e Albania, la liberalizzazione dei visti per il Kosovo a partire dal 2024 e la concessione dello status di candidato Ue alla Bosnia Erzegovina. Quel che emerge, secondo la relazione annuale, è che “i Paesi della regione sono stati negativamente colpiti dalla guerra in Ucraina, anche a causa della dipendenza energetica dalla Russia e il conseguente aumento dell’inflazione”. (segue) (Res)