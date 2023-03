Kosovo-Serbia: Commissione Ue, obiettivo piano europeo non è riconoscimento reciproco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della proposta europea non è il riconoscimento reciproco ma la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Lo ha affermato il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), Peter Stano, ai giornalisti nel corso della conferenza stampa odierna a Bruxelles. Alla domanda se l'accordo in discussione tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti porta al riconoscimento reciproco di Serbia e Kosovo, Stano ha affermato che la risposta è "no", aggiungendo altresì che "sono stati fatti dei progressi" a tal proposito nell'incontro di ieri a Bruxelles. "L'obiettivo dell'accordo non è il riconoscimento ma la normalizzazione delle relazioni il cui contenuto deve essere definito tra le due parti. L'Ue facilita il dialogo e non detta cosa fare. Noi aiutiamo nello spirito della maturità e del compromesso europeo. L'obiettivo e il mandato dell'Unione è di aiutare Belgrado e Pristina a raggiungere una relazione finale completa con la normalizzazione delle relazioni", ha sottolineato Stano. (Seb)