Kosovo-Serbia: Kurti, ci aspettiamo incontri difficili nei prossimi mesi

- Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha commentato la tappa di dialogo con la Serbia tenuta ieri a Bruxelles dicendo di “aspettarsi discussioni e incontri difficili nei prossimi mesi”. Secondo quanto riferisce la stampa locale, Kurti ha precisato di non avere mai rinunciato al riconoscimento come punto centrale del dialogo con la Serbia. "Non abbiamo rinunciato a nulla e continueremo a lavorare per i cittadini del Kosovo. Nei prossimi mesi ci attendono incontri e discussioni difficili. Sono aperto a qualsiasi segnalazione da parte del Parlamento", ha detto Kurti.(Alt)