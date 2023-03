Serbia: Vucic, finché sarò presidente non accetterò ingresso Kosovo in Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha quindi annunciato che il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, sarà a Belgrado e Pristina nelle prossime settimane per lavorare all'attuazione del piano, il quale riguarda la "regolamentazione della rappresentanza regionale, della libertà e del flusso dei capitali, dei bolli doganali ed extraterritorialità della Chiesa ortodossa serba (Spc)". Vucic ha infine dichiarato di essere quasi certo che Pristina non formerà l'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel prossimo futuro e che la situazione sulla questione è "di nuovo in stallo". (Seb)