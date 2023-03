Italia-Kosovo: ambasciatrice Haxhitasim, impegno reciproco per pace e stabilità nei Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Kosovo sono uniti nell’impegno reciproco per la pace e la stabilità della regione dei Balcani occidentali. Lo ha detto l’ambasciatrice del Kosovo a Roma, Lendita Haxhitasim, in occasione di un concerto e ricevimento organizzati per la festa nazionale del 15mo anniversario dell’indipendenza del Kosovo. L’Italia, ha ricordato, è stata tra i primi Paesi a riconoscere l’indipendenza del Kosovo e la vicinanza dei due Paesi è stata confermata anche “nel recente incontro tra la presidente Vjosa Osmani e l’omologo Sergio Mattarella, ribadendo le intense relazioni amichevoli tra i nostri due Paesi e popoli ed evidenziando il potenziale delle numerose opportunità per l’ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale”. “Ovviamente questa è stata anche un’occasione per sottolineare il fatto che la relazione tra Kosovo e Italia è sostenuta dai principi e valori comuni della democrazia che vengono elevati ulteriormente anche con l’impegno reciproco per la pace e la stabilità della regione dei Balcani occidentali”, ha detto la diplomatica. Haxhitasim ha richiamato “la volontà del nostro primo ministro Albin Kurti ad avanzare con la proposta europea a Bruxelles, sostenuta anche dai nostri storici alleati, tra cui gli Stati Uniti, per la normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia”. “Su questo versante siamo molto lieti che anche il governo italiano si sia unito a questo processo”, ha affermato l’ambasciatrice, per la quale “non a caso una delle prime missioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e di quello della Difesa, Guido Crosetto, si è svolta proprio a Pristina”. (Res)