Nord Macedonia: Ibrahimi (Alternativa) invita partiti albanesi a iniziativa per creare Associazione comuni

- Il segretario generale del movimento di opposizione macedone Alternativa, Zekirja Ibrahimi, ha invitato tutti i partiti albanesi della Macedonia del Nord a lanciare un'iniziativa per la creazione di un'Associazione di comuni albanesi nel Paese balcanico sulla falsariga di quella che la comunità internazionale chiede al Kosovo per i comuni serbi. Lo riporta la stampa di Skopje. Ibrahimi ha affermato che ci sono molti più albanesi in Macedonia del Nord che serbi in Kosovo, ma che i serbi "hanno diritti molto maggiori degli albanesi". "Noi in Macedonia del Nord abbiamo comuni albanesi che sono quasi privi di risorse di sviluppo quindi la creazione di un'Associazione tra questi potrebbe aiutarli nel mutuo rafforzamento in termini di costruzione di infrastrutture municipali e implementazione di progetti comuni", ha detto il politico. (segue) (Seb)