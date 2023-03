Sardegna: a Sestu le celebrazioni per il World Obesity Day, protagoniste le scuole primarie e medie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bambini a lezione di buon cibo e di stagionalità, per prevenire l’obesità. Oggi a Sestu verrà celebrata il World Obesity Day, una giornata di educazione alimentare rivolta alle scuole dal titolo “Mangiare meglio per crescere bene”. Alle ore 9 nella sala consiliare del Municipio, con l’organizzazione del Comune in collaborazione con l’Arnas Brotzu, Coldiretti Sardegna e il Mercato Ortofrutticolo, per tutta la mattina ci saranno delle attività e laboratori che vedranno la partecipazione degli alunni delle scuole secondaria di primo grado e primaria, destinatari del messaggio che uno stile alimentare sano aiuta a ridurre il rischio di obesità e previene anche l’insorgere di altre malattie. Apriranno l’evento alle 9 la sindaca Paola Secci e il dottor Giovanni Fantola. A seguire il laboratorio a cura delle imprenditrici agricole di Coldiretti Donna Impresa Sardegna guidate dalla responsabile regionale Elisabetta Secci che verterà sull’importanza della stagionalità dei prodotti agricoli. (segue) (Rsc)