Sardegna: a Sestu le celebrazioni per il World Obesity Day, protagoniste le scuole primarie e medie (2)

- Si passerà poi alla pratica con i piccoli che faranno una merenda rigorosamente di stagione. Spazio poi agli interventi di educazione alimentare a cura del dottor Stefano Pintus e della dottoressa Martina Pusceddu e infine si chiuderà la mattinata con la proiezione di un video didattico a cura di Coldiretti Donne Impresa. “L’educazione alimentare, l’attenzione al buon cibo e alla stagionalità come prevenzione dell’obesità fin da piccoli, è uno dei temi cari di Coldiretti Donne Impresa – spiega Elisabetta Secci –. Ogni anno Coldiretti incontra oltre mezzo milione di bambini a livello nazionale, dei quali oltre 20 mila in Sardegna”. Si stima che in Italia il 42 per cento dei bambini tra i 5 e i 9 anni è obeso o in sovrappeso – secondo una analisi della Coldiretti sul Rapporto 2022 dell’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) - con un risultato che è il peggiore dell’Unione Europea, dove la media è del 29,5 per cento, e un impatto potenzialmente devastante sulla salute delle giovani generazioni. (Rsc)