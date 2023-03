Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, porta il suo saluto al decimo Congresso dell'Associazione stampa romana. Centro Congressi Cavour, via Cavour 50/a, Roma (ore 11:30)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa con Dacia Maraini all'ultimo appuntamento di Alfabeto Pasolini. Biblioteca Flaminia, via Cesare Fracassini 9, Roma (ore 11)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa alla presentazione delle iniziative del Laboratorio Calvino per il Centenario della nascita di Italo Calvino. Casa delle Letterature, piazza dell'Orologio 3, Roma (ore 16)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all'inaugurazione della nuova area ludica e fitness nel Parco Albani/Caravaggio. Viale delle Accademie, Roma (ore 16.30) (segue) (Rer)