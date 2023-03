Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro di presentazione del Centro Antiviolenza Sos Lei all’interno del Percorso Donna del Pronto Soccorso del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, realizzato grazie alla collaborazione con Associazione Assolei e il sostegno non condizionato di Windtre. Saranno presenti, tra gli altri, per la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, il direttore generale Marco Elefanti, il direttore Scientifico Giovanni Scambia, il direttore sanitario Andrea Cambieri, e la direttrice risorse umane Roberta Galluzzi. Le attività del Centro saranno presentate dalla Responsabile servizio sociale del Policlinico Gemelli Francesca Giansante. Interverrà anche la presidente dell’associazione Assolei, Dalila Novelli. Per Windtre interverranno lo Chief executive officer Gianluca Corti, la direttrice risorse umane Rossella Gangi e il direttore marketing Tommaso Vitali. Sala multimediale della direzione generale del policlinico universitario A. Gemelli Irccs, Piano 5F, Roma (ore 10:30)- Incontro su rapporto tra salute mentale e giustizia penale. La discussione inizierà con la presentazione del volume "Salute mentale e carcere" (Aracne 2022), a cura di Alberto Sbardella, dirigente dell'Unità operativa di Salute mentale presso il Polo penitenziario di Rebibbia, che raccoglie i contributi di 29 esperti tra psichiatri, psicologi, dirigenti sanitari e dell'amministrazione penitenziaria, docenti universitari. Prenderanno parte all'incontro: Giuseppe Belcastro, vicepresidente della Camera penale di Roma; Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Rm2; Pierpaolo D'Andria, Provveditore dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Toscana e l'Umbria; Franco Maisto, Garante delle persone private della libertà del Comune di Milano; Marcella Trovato, magistrata presso il Tribunale di sorveglianza di Roma. Il Garante Anastasìa coordinerà i lavori. Istituto regionale di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo, in viale Giulio Cesare 31, Roma (ore 17:30) (Rer)