Cina: premier Li a Georgieva (Fmi), Pechino vuole contribuire ad alleviare debito Paesi poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole partecipare in modo “costruttivo” allo sforzo multilaterale per alleviare il debito dei Paesi a basso reddito. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, durante una conversazione telefonica tenuta ieri con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. I due interlocutori hanno avuto un confronto sul divario esistente tra il Nord e il Sud del mondo, che la Cina vuole contribuire a colmare promuovendo la cooperazione Sud-Sud. “La Cina invita le parti interessate a cooperare e condividere equamente l’onere per aiutare i Paesi a basso reddito a superare le problematiche economiche e perseguire lo sviluppo sostenibile”, ha detto Li, facendo riferimento anche all’impatto del Covid-19 sulla crescita globale. Fattori imprevisti come la diffusione del virus su scala globale hanno avuto “un impatto significativo” sull'economia cinese, che il governo ha contrastato “in modo rapido e deciso” approntando pacchetti di stimolo per stabilizzare il mercato macroeconomico, ha osservato il premier. Li ha fatto riferimento anche alla relazione tra la Cina e il Fmi, evidenziando che, "nel quadro della complessa situazione globale e regionale, una cooperazione amichevole tra le parti è vantaggiosa per entrambi e per l’intera comunità internazionale”. (Cip)