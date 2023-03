Regno Unito: un terzo del budget speso per ospitare i migranti all'interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa un terzo del budget del Regno Unito destinato agli aiuti all'estero viene ora speso per ospitare i rifugiati all'interno del Paese stesso. È quanto emerge da un rapporto del comitato ristretto per lo sviluppo internazionale, secondo cui la spesa per gli aiuti del Regno Unito per rifugiato è quasi triplicata, passando da 6.700 sterline (7.660 euro) nel 2019 a 21.700 sterline (24.500) nel 2021. Il rapporto rileva inoltre che la spesa pro capite per i rifugiati supera qualsiasi altro Paese del Comitato di assistenza allo sviluppo (Dac) dell'Ocse nello stesso periodo. Il comitato ha affermato che si tratta di una scelta politica del governo, e ha insistito sul fatto che non è richiesto dalle norme internazionali che definiscono gli aiuti legittimi. Come riporta il quotidiano "The Guardian", le stime supplementari del ministero dell'Interno includono piani per spendere più di 2,6 miliardi di sterline (circa 2,9 miliardi di euro) in assistenza ufficiale allo sviluppo nel 2022-23, quasi 2 miliardi di sterline, ovvero il 300 per cento in più rispetto alla stima principale. Il motivo principale è che tra marzo 2020 e settembre 2022 il numero di richiedenti asilo ospitati in "alloggi di emergenza", costituiti in gran parte da alberghi, è passato da meno di 2.600 a più di 3 mila. (Rel)