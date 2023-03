Cina: rapporto, vendite nuovi alloggi aumentate del 14,9 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite dei nuovi alloggi da parte di 100 agenzie immobiliari della Cina sono aumentate del 14,9 per cento annuo a febbraio, invertendo un calo di 19 mesi. È quanto si apprende da un rapporto pubblicato oggi dal consulente di settore China Real Estate Information Corp, secondo cui il valore delle transazioni si è attestato a 66,5 miliardi di dollari. “L’allentamento delle restrizioni anti-Covid e la ripresa dell’offerta hanno contribuito al rilancio del mercato immobiliare”, osserva il rapporto, aggiungendo che l’aumento delle vendite a febbraio è stato il primo su base annua da luglio 2021, quando diversi colossi immobiliari come Kaisa ed Evergrande sono sprofondati in una prolungata crisi di liquidità. (Cip)