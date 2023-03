Cina-Australia: “South China Morning Post”, previsti altri due cicli di colloqui commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del commercio di Cina e Australia hanno in programma altre due tornate di colloqui per eliminare le barriere agli scambi, nonostante gli “intoppi” registrati sinora nel confronto. Lo riferiscono fonti riservate citate dal quotidiano “South China Morning Post”, secondo cui il ministro del Commercio australiano, Don Farrell, ha accettato di continuare il “proficuo dialogo” tenuto con l’omologo cinese, Wang Wentao, dopo l’incontro da remoto del 6 febbraio. La prima tornata di colloqui commerciali sembra essersi svolta giovedì scorso, 23 febbraio, in formato virtuale, quando i funzionari di entrambi i Paesi si sono incontrati per “portare avanti il confronto" e discutere “un'ampia gamma di questioni relative a commercio e investimenti”. Una fonte anonima vicina al governo di Pechino ha affermato che le discussioni si sono finora concentrate sui dazi doganali relativi a vino e orzo australiani, nonché sulle restrizioni non ufficiali imposte al commercio di legname e aragoste. Benché fonti vicine all’esecutivo australiano abbiano segnalato “intoppi” nelle discussioni, sembra che le parti siano determinate a tenere complessivamente tre cicli di colloqui prima di una visita di Farrell in Cina. (Cip)