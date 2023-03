Taiwan: Consiglio sviluppo, segnali di contrazione economica per il terzo mese consecutivo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia di Taiwan ha esibito segnali di contrazione per il terzo mese consecutivo a gennaio. Lo riferisce il Consiglio per lo sviluppo nazionale dell’isola, precisando che l’indice composito degli indicatori di monitoraggio, che riflette l’andamento dell’economia, è sceso a 11 punti a gennaio, toccando i minimi da maggio 2009. A novembre, la crescita taiwanese ha esibito segni di contrazione per la prima volta in quattro anni, con un indice diminuito a 12 punti contro i 18 registrati il mese precedente. La performance economica è stata penalizzata dal rallentamento della crescita globale, l’impatto dell’inflazione e i rialzi dei tassi d’interesse disposti dalle principali economie globali, riferiscono da Taipei. (Cip)