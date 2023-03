Nigeria: Usa si congratulano con presidente eletto Tinubu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono congratulati con il presidente eletto della Nigeria, Bola Tinubu, e con i cittadini nigeriani a seguito delle elezioni generali appena concluse. "Queste elezioni competitive rappresentano un nuovo periodo per la politica e la democrazia nigeriane", ha affermato in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, il quale ha tuttavia riconosciuto la frustrazione di alcuni nigeriani e partiti per il modo in cui si sono svolte le elezioni tra problemi tecnici che hanno alimentato accuse di frode. Il portavoce ha quindi invitato l'organo elettorale a migliorare le questioni evidenziate prima delle elezioni governative dell'11 marzo, rilevando che i nigeriani hanno ragione ad aspettarsi che facessero meglio. Gli Usa esortano inoltre tutte le parti a evitare "violenza o retorica incendiaria in questo momento critico" e a cercare di risolvere eventuali controversie attraverso canali legali. Tinubu, 70 anni, è stato dichiarato vincitore delle elezioni del 25 febbraio con il 37 per cento dei voti, ma i partiti di opposizione hanno contestato i risultati chiedendone la ripetizione. Il candidato alla presidenza del Partito laburista Peter Obi, ha annunciato ricorso in tribunale. (Was)