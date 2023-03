Brexit: sostenitori Johnson, con accordo Windsor si riduce margine suo ritorno come primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibilità dell'ex premier Boris Johnson di tornare a capo dell'esecutivo del Regno Unito hanno subito un duro colpo dopo la presentazione del nuovo accordo sul protocollo da parte del primo ministro Rishi Sunak. Come riporta il quotidiano "The Independent", ciò è quanto affermato dai suoi stessi sostenitori. Attualmente Johnson non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l'accordo di Windsor, ma è stato invitato dall'ex vice primo ministro David Lidington a "sostenere l'accordo oppure tacere". Anche Jacob Rees-Mogg, ex leader dei Comuni e sostenitore di Johnson, ha esortato i colleghi parlamentari conservatori a "calmarsi e vivere con il leader che abbiamo". "Se siamo un partito maturo, non possiamo cambiare di nuovo leader da qui alle prossime elezioni", ha aggiunto Rees-Mogg.(Rel)