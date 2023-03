© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Veolia nel 2022 ha registrato un fatturato in aumento del 50 per cento a 42,9 miliardi di euro. Lo ha reso noto la società, specializzata nella gestione delle acque. Il gruppo ha parlato di un risultato storico, con un utile netto cresciuto del 30 per cento, a 1,16 miliardi di euro. Veolia oggi è in una nuova dimensione, più internazionale", ha detto Estelle Brachlianoff, direttrice generale.(Frp)