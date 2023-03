Russia-Usa: ministero Esseri russo, nessun incontro tra Lavrov e Blinken a Nuova Dehli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è previsto un incontro del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, e Antony Blinken, segretario di Stato degli Stati Uniti, giunti a Nuova Dehli per partecipare alla riunione ministeriale del G20. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, parlando nel corso di una conferenza stampa. Secondo Zakharova, la decisione di non fissare un incontro fra i due capi delle diplomazie è dovuta alla posizione di Washington. "Gli Stati Uniti sostengono l'escalation dei conflitti in tutto il mondo, mentre la diplomazia, purtroppo, a quanto pare, l'hanno messa da parte", ha detto la portavoce. (Rum)