Nigeria: presidente eletto Tinubu ricevuto da Buhari

- Il presidente eletto nigeriano Bola Tinubu è stato ricevuto dal capo dello Stato uscente Muhammadu Buhari nella sua prima uscita pubblica da quando ha vinto le elezioni generali. Tinubu, riferisce la presidenza nigeriana in una nota, "ha ringraziato personalmente il presidente per i suoi sforzi e il suo impegno per garantire elezioni libere, eque e credibili". Nella sua visita Tinubu è stato accompagnato dal vicepresidente eletto Kashim Shettima. Su Twitter, il presidente Buhari ha descritto la coppia come "due uomini che credono veramente in Nigeria e sinceramente impegnati nel progresso e nello sviluppo". Tinubu, 70 anni, è stato dichiarato vincitore delle elezioni del 25 febbraio con il 37 per cento dei voti, ma i partiti di opposizione hanno contestato i risultati chiedendone la ripetizione. Il candidato alla presidenza del Partito laburista Peter Obi, ha annunciato ricorso in tribunale. (Res)