Iraq: segretario generale Onu Guterres arrivato a Ninive, focus su condizioni sfollati

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato questa mattina a Ninive, nel nord-ovest dell’Iraq, per fare il punto sulle condizioni degli sfollati. Lo rende noto un comunicato dell’ufficio migrazioni diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Guterres è accompagnato dal ministro delle Migrazioni e degli sfollati, Evan Faiq Jabro. “La visita vuole monitorare le condizioni degli sfollati nei campi di accoglienza”, conclude la nota. Il segretario generale dell’Onu è arrivato ieri in Iraq per una visita ufficiale, la prima degli ultimi sei anni. Ieri, durante un incontro con il premier Mohammed Shia al Sudani, Guterres ha ribadito il sostegno della comunità internazionale di fronte alle sfide che i Paese deve tuttora affrontare, soprattutto nella lotta ai cambiamenti climatici e nel fascicolo degli sfollati. (Res)