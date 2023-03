Gabon: Macron a Libreville per partecipare al summit sulle foreste tropicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato ieri sera a Libreville, capitale del Gabon, per partecipare al One Forest Summit, incontro internazionale ad alto livello dedicato alla tutela delle foreste tropicali e in particolare di quelle del bacino del Congo. Al summit partecipano diversi capi di Stato e leader della regione tra cui il gabonese Ali Bongo, il congolese Denis Sassou-Nguesso, l'angolano Joao Lourenço e il centrafricano Faustin-Archange Touadera. Al suo arrivo a Libreville, ieri sera, Macron è stato accolto al palazzo presidenziale dal suo omologo Ali Bongo con il quale ha preso parte ad una cena ufficiale. Questo primo incontro è l'unico scambio bilaterale tra i due presidenti previsto durante la visita ufficiale di due giorni, poiché questo oggi il presidente Macron si recherà con il ministro gabonese dell'Ambiente, Lee White, nel cuore della foresta tropicale prima di tenere un discorso davanti alla comunità francese di Libreville. Quella in Gabon è la prima tappa di un tour di Macron in Africa centrale che successivamente lo porterà in Angola, Repubblica del Congo e Repubblica democratica del Congo (Rdc). (Res)