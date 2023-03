Sport: confermati campionati di skate a Ostia, a ottobre le qualificazioni per Parigi 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfazione anche da parte del consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell’Assemblea capitolina, Paolo Ferrara: "Un risultato raggiunto grazie al nostro lavoro e al sostegno dell'Assemblea capitolina, che ha approvato all'unanimità la mozione di cui sono primo firmatario per candidare Roma e Ostia come ospiti dei mondiali di skate. Voglio ringraziare – aggiunge il consigliere - anche Sabatino Aracu, presidente di World Skate e della Federazione italiana sport rotellistici, il Ministero dello Sport e l'assessore ai Grandi eventi e sport Alessandro Onorato, perché senza di loro questo non sarebbe stato possibile. Questo prestigioso evento sportivo, proprio in quei luoghi dove per anni la criminalità ha fatto il bello e cattivo tempo, è una rivalsa per Ostia e un segnale forte che le cose sono cambiate. È la dimostrazione concreta che, quando l'interesse comune è il bene del territorio, si può trovare un dialogo e ottenere ottimi risultati", conclude Ferrara. (Rer)