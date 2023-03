Regno Unito: ministra Interno, nostra correttezza politica ha favorito terrorismo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La correttezza politica del Regno Unito ha creato un punto cieco in cui gli estremisti islamici hanno operato "sotto il nostro radar". Lo ha affermato la ministra dell'Interno, Suella Braverman, secondo cui una rete islamista "altamente coordinata" è stata ampiamente incontrastata mentre diffondeva propaganda e deformava l'ideologia. "Abbiamo un punto cieco nel sistema", ha detto Braverman, aggiungendo: "Non può esserci posto per la correttezza politica nella nostra sicurezza nazionale. In effetti, vorrei bandirla del tutto". Tali osservazioni seguono una revisione indipendente di Prevent, il programma anti-estremismo del governo, che ha rilevato che non era riuscito a contrastare la radicalizzazione islamista nel Regno Unito. (Rel)