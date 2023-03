Siccità: Musumeci, razionamento acqua? Ipotesi estrema, non necessario ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il razionamento dell’acqua, che spetta ai presidenti di Regioni e ai sindaci, “è una estrema ipotesi che al momento non si presenta anche perché l’osservatorio meteorologico prevede piovosità”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Si può superare la contingenza dell’estate ma bisogna pensare di dotare le aziende di bacini per l’acqua”, ha aggiunto. (Rin)