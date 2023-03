Libano: un morto in scontri all'interno del campo profughi di Ain el Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è morta in seguito ad alcuni scontri avvenuti nella notte nel campo profughi palestinese di Ain el Hilweh, nel sud del Libano, mentre altre sette persone sono rimaste ferite. Lo riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, spiegando che la vittima è Mahmoud Zbeidat, membro del movimento palestinese Fatah. L’uomo è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate durante gli scontri, in cui sono state utilizzate mitragliatrici e granate. Gli spari sono stati uditi anche nella città libanese di Sidone. Dopo una tregua di alcune ore, gli scontri sono ripresi questa mattina causando il ferimento di un civile. A seguito degli eventi, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha annunciato la chiusura di tutte le scuole all’interno del campo. Il campo profughi di Ain el Hilweh è spesso teatro di sparatorie e scontri a causa di alcune tensioni tra le varie fazioni palestinesi. (Lib)