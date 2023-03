Usa: Acs costruirà fabbrica batterie per veicoli elettrici in Kansas per 2,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs consorzio con la società statunitense Yates Constructions è aggiudicata l'appalto per la costruzione di una fabbrica di batterie per veicoli elettrici per Panasonic nello Stato del Kansas, per 2,8 miliardi di euro. Come riferito dal quotidiano "Cinco Dias", l'azienda spagnola è alla ricerca di progetti nei settori della transizione energetica, della digitalizzazione, della mobilità sostenibile e delle infrastrutture sanitarie e biofarmaceutiche e gli Stati Uniti rappresentano, finora, il più grande mercato. I lavori saranno realizzati dalla filiale statunitense Turner che recentemente si è appena aggiudicata un progetto da quasi 3,2 miliardi di dollari per la costruzione di un impianto simile in Ohio per Honda e di una fabbrica farmaceutica per Agilent, del valore di 681 milioni di euro in Colorado. Il calendario che accompagna il contratto prevede l'inizio dei lavori di costruzione nell'anno finanziario in corso e l'avvio della produzione nel marzo 2025. L'azienda prevede di raggiungere una capacità produttiva annua di 30 gigawattora (Gwh). Panasonic ha avviato un forte programma di investimenti nel Paese nordamericano per la produzione di batterie e il suo obiettivo è quello di arrivare a zero emissioni nette di CO2 entro il 2030.(Spm)