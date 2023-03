Siccità: Musumeci, un commissario straordinario e una cabina di regia contro crisi idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa fase "pensiamo alla nomina di un commissario straordinario che possa eseguire una ricognizione delle opere già avviate e portarle a compimento e una cabina di regia per definire gli obiettivi prioritari per evitare che il problema tra 4-5-6 anni possa diventare una calamità”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24 all'indomani del tavolo intergovernativo sulla crisi idrica. “Arriveranno dopo i decreti, bisogna concordare con le regioni le priorità, ma va fatto in tempi rapidi. Qualunque intervento del governo non può risolvere problemi a breve scadenza, ma serve una seria pianificazione”, ha aggiunto.(Rin)