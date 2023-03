Taiwan: Stati Uniti approvano forniture di armamenti per 619 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti hanno approvato la vendita potenziale di nuovi sistemi d'arma a Taiwan per un importo pari a 619 milioni di dollari. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento della Difesa Usa, secondo cui le potenziali forniture includono missili per la flotta di aerei da combattimento F-16 di Taipei: nello specifico, 200 missili aria-aria Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (Amraam) e 100 missili anti-radar Agm-88B Harm. "La vendita (...) contribuirà alla capacità del ricevente di provvedere alla difesa del suo spazio aereo, alla sicurezza regionale e all'interoperabilità con gli Stati Uniti", afferma la nota del Pentagono. (Was)