Corea del Sud: produzione industriale in crescita dello 0,5 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale della Corea del Sud ha registrato un incremento dello 0,5 per cento su base mensile a gennaio, mentre le vendite al dettaglio sono calate per il terzo mese consecutivo. Lo certificano i dati pubblicati oggi dall'ente statistico del Paese. La produzione industriale aveva registrato contrazioni dell'1,2 per cento e dello 0,4 per cento su base mensile a ottobre e novembre, ed era rimasta invariata a dicembre. A contribuire alla ripresa sono state soprattutto le industrie mineraria, manifatturiera, del gas e dell'elettricità, che complessivamente hanno incrementato la produzione del 2,9 per cento a gennaio, e l'industria automobilistica, che a esibito un incremento del 9,6 per cento. (segue) (Git)