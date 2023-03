Corea del Sud-Giappone: Usa sostengono "visione" di Yoon su relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e il Giappone proseguono le consultazioni tese a risolvere in maniera mutualmente soddisfacente la questione dello sfruttamento del lavoro coreano in tempo di guerra. Lo ha dichiarato il mese scorso il viceministro degli Esteri sudcoreano Cho Hyun-dong, in occasione di un incontro trilaterale con la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman e con l'omologo giapponese Takeo Mori a Washington. "Ci stiamo consultando da un po' di tempo, e dunque ci sono aree nelle quali le nostre divergenze si sono ridotte, e altre dove ciò non è stato possibile", ha dichiarato il viceministro coreano nel corso di una conferenza stampa. "Vorremmo raggiungere una conclusione in tempi brevi, ma a questo punto non posso dire con esattezza quando ciò accadrà", ha aggiunto Cho. (segue) (Was)