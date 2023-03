Messico: rapporto trimestrale Banca centrale, crescita pil 2023 ridotta all'1,6 per cento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'aggiornamento del "world economic outlook" pubblicato a fine gennaio, il Fondo monetario internazionale (Fmi) ipotizza che il Messico chiuderà il 2023 con una crescita dell'economia dell'1,7 per cento, con un rallentamento all'1,6 per cento nel 2024. Il dato per l'anno in corso aumenta di netto, +0,5 punti, rispetto a quello elaborato a ottobre scorso, ma per il 2024 sforbicia due decimi di percentuale dal precedente +1,8. Un miglioramento, quello per il 2023, che gli esperti del Fondo "attribuiscono all'inaspettata resilienza della domanda interna, una crescita superiore alle attese nelle principali economie partner", Stati Uniti in testa. Per l'Fmi la crescita nella regione dovrebbe salire al 2,1 per cento nel 2024, anche se con una revisione al ribasso dello 0,3 per cento rispetto al dato diffuso a ottobre. Il dato in questo caso riflette condizioni finanziarie più restrittive, prezzi più bassi delle merci esportate e revisioni al ribasso della crescita dei principali partner commerciali. (segue) (Mec)