Messico: rapporto trimestrale Banca centrale, crescita pil 2023 ridotta all'1,6 per cento (5)

- Nel rapporto sulle prospettive economiche globali (Global Economic Prospects) pubblicato a metà gennaio, la Banca Mondiale ipotizza per il Messico una crescita del 2,2 per cento a fine 2023. Una frenata sia rispetto al 3 per cento stimato per la fine dello scorso anno sia sul 5 per cento certificato per il 2021. Il Messico, segnalava la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) a metà dicembre, dovrebbe chiudere il 2022 con una crescita economica complessiva pari al 2,9 per cento, calando fino all'1,3 per cento stimato nel 2023. (segue) (Mec)