Ucraina: Usa cercano sostegno degli alleati in vista di possibili sanzioni alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono al lavoro per convincere i loro alleati più stretti a sostenere la possibile imposizione di nuove sanzioni alla Cina, nel caso Pechino proceda alla fornitura di aiuti militari alla Russia nel contesto del conflitto in Ucraina. Lo riferiscono funzionari anonimi citati dalla stampa Usa, secondo cui Washington sta già conducendo "consultazioni allo stadio preliminare" rivolte principalmente agli altri Paesi membri del G7. L'entità e i contenuti delle possibili sanzioni al momento non sono noti. Il dipartimento del Tesoro Usa ha rifiutato di commentare le indiscrezioni. (Was)