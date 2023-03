India-Italia: Meloni nella sede del governo per incontro con Modi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Hyderabad House, la sede utilizzata dal governo indiano per accogliere i dignitari stranieri in visita, per l’incontro con il premier indiano Narendra Modi. Dopo il colloquio, che dovrebbe durare circa un’ora, e una riunione allargata alle delegazioni, è previsto uno scambio di accordi. I due leader poi rilasceranno dichiarazioni alla stampa. (Rin)