Usa: deragliamento in Ohio, malati i lavoratori impegnati nella bonifica (2)

- Come per il "rogo controllato" del carico, la compagnia è accusata di aver agito per ripristinare rapidamente l'operatività della linea, senza curarsi delle ricadute ambientali e sulla salute delle comunità limitrofe. Long ha denunciato che i lavoratori intervenuti sul sito dell'incidente hanno dovuto lavorare tra sostanze altamente tossiche senza adeguate dotazioni protettive, e in particolare senza respiratori, protezioni per gli occhi e indumenti protettivi. Molti dei lavoratori "continuano ad accusare emicranie e nausea, e (...) sospettano di essere stati deliberatamente esposti a queste sostanze chimiche per volontà di (Norfolk Southjern)". In una nota, l'azienda ha negato che ai lavoratori non siano stati forniti mezzi protettivi. (Was)