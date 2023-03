Giappone: automobile si schianta contro l'ingresso di un ospedale, morte due anziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due donne hanno perso la vita in Giappone ieri, a causa dello schianto di una automobile contro l'ingresso di un ospedale a Osaka. Lo riferiscono i media locali, secondo cui la conducente dell'automobile - una sudcoreana di 71 anni, Oh Chang-su, è stata arrestata sul posto. Le due vittime - due anziane tra i 70 e gli 80 anni - sono state investite dall'automobile, che ha imboccato una corsia nell'errato senso di marcia prima di sterzare bruscamente, schiacciando le due vittime contro la facciata dell'edificio. L'incidente ha anche innescato un'evacuazione, a causa della rottura di una conduttura del gas. In Giappone sono sempre più frequenti gli incidenti stradali causati da anziani alla guida, una delle conseguenze del progressivo invecchiamento della popolazione locale. (Git)