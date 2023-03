G20: iniziata a Nuova Delhi la riunione dei ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziata a Nuova Delhi, nel Centro culturale Rashtrapati Bhavan, la riunione dei ministri degli Esteri del G20, attualmente sotto la presidenza indiana. Alla ministeriale prendono parte 40 delegazioni, tra Paesi membri, ospiti e rappresentanti di organizzazioni internazionali. I lavori si articoleranno in due sessioni. La prima è dedicata ai temi del multilateralismo; della sicurezza alimentare ed energetica; dei modelli di cooperazione allo sviluppo. La seconda si concentrerà sulle minacce nuove ed emergenti, sulla mappatura globale delle competenze, sull’assistenza umanitaria e la riduzione del rischio di disastri. Il programma è stato illustrato ieri in una conferenza stampa dal segretario generale del ministero degli Esteri indiano, Vinay Kwatra. L’alto funzionario ha sottolineato che l’ordine del giorno è coerente con le priorità della presidenza indiana del G20: la crescita inclusiva e resiliente; gli Obiettivi di sviluppo sostenibile; lo sviluppo verde e gli stili di vita sostenibili, in particolare la campagna Life (Lifestyle for Environment); la trasformazione tecnologica, con particolare riferimento all’infrastruttura digitale pubblica; la riforma delle istituzioni multilaterali. (segue) (Inn)